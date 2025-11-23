0-1 | El Fabril cae con orgullo ante el líder de Segunda RFEF

El Fabril sucumbió ante la mejor defensa del campeonato, que hizo gala de su solidez defensiva (tan solo ha encajado cinco goles) y venció gracias a un tanto de Pau en la primera parte. Los pupilos de Manuel Pablo lo intentaron de todas las formas posibles tras embotellar durante la segunda parte a su rival, pero se quedó sin ver portería, y acaba la jornada a cuatro puntos de los segovianos, líderes de la competición.

La valiente propuesta de la Gimnástica chocó de frente con la respuesta repleta de coraje y personalidad del Fabril en un duelo de altísima competitividad. Saltaron chispas entre dos gallos, con los visitantes emparejándose mano a mano ante los de Manuel Pablo en sus inicios de juego. No pudo soportar el filial coruñés la agresiva presión rival durante los primeros compases, aunque ambas escuadras intercambiaron bofetadas durante todo el encuentro.

El primero en golpear fue la Gimnástica Segoviana, a los 15 minutos, después de un par de acercamientos con peligro de Fabi y Nájera y una caída que los visitantes reclamaron como penalti. Tras una recuperación en campo propio, y con el Fabril en estático, colocado, pero demasiado junto y adelantado, Iker sorprendió por banda derecha y aprovechó un pase brillante de Diego Campo para penetrar y asistir a Pau. El extremo diestro sorprendió por dentro y cazó el pase de la muerte de su compañero de banda para poner el 0-1.

El filial reaccionó sin intimidarse ante una Gimnástica que poco a poco tuvo que ceder metros. Aguantó durante un largo tramo un ritmo muy alto, posicionando a cuatro de sus atacantes a la altura de la última línea blanquiazul, aunque los de Manuel Pablo encontraron oxígeno a través de la posesión. Nájera, muy activo en la mediapunta, aprovechó un error en la organización rival para robar y golpear desde la frontal. Poco después, Bil cazó en el primer palo un centro que no logró dirigir a portería.

El Fabril despertó, pero no fue suficiente para igualar la contienda pese a los intentos tiempo después de Bil y otra vez Nájera, los más activos. También Garrido, más suelto y liberado de tareas organizativas, un trabajo que recayó en Dani Estévez, el hombre de la batuta. También tuvo el segundo antes del descanso el equipo segoviano. De nuevo con una llegada por banda derecha, esta vez de Llorente. Hugo Ríos no pudo blocar el primer balón y Tenas cazó el rebote, obligando al meta a exhibirse para evitar el tanto, con susto después de que el balón tocase el palo.

El Fabril dominó la posesión en la segunda parte, pero no tuvo efectividad

Tras el descanso, los pupilos de Manuel Pablo subieron una marcha y se instalaron en campo rival desde los primeros compases, ahogando el juego visitante y obligando a la Gimnástica a salir en largo. Nada más arrancar, Nájera cazó un balón en el interior del área que se fue desviado por milímetros. Suspiraba el 7, un canalizador de muchas de las ocasiones de peligro de su equipo.

La segunda parte fue de claro dominio fabrilista, pero no pudo romper una muralla intratable esta campaña. Los de Iñaki Bea se resguardecieron cerca de Postigo, permitiendo a los locales tener posesión, pero no profundidad.

Manuel Pablo recurrió al banquillo para intentar revolucionar el tramo final, aunque al filial le faltó energías para lograr el empate. Dipanda fue el jugador que más se acercó. En el minuto 81 se quedó a un milímetro de cazar un balón en el área al que se anticipó Postigo. Poco después, tras un gran desmarque, sirvió en bandeja un pase raso para Bil, a quien no le quedaron fuerzas para llegar. Al filo del final, Cortés perdonó el empate. Nada le salía de cara a portería al Fabril. Sin suerte ni puntería, no fue capaz de darle la vuelta al tanto inicial y suma su tercera derrota del curso. Se queda 2º clasificado con 23 puntos y a cuatro de la Gimnástica, líder destacado.