Antonio Hidalgo: «Nosotros pensamos partido a partido, hay que ir posicionándose»

Antonio Hidalgo se marchó satisfecho con la victoria por 2-1 del Deportivo ante el Ceuta. Sufrió en el tramo final, pero logró su cuarto triunfo consecutivo. «En la primera parte estuvimos hasta el minuto 30 o 35 excesivamente imprecisos. El campo estaba muy rápido. Intentamos ajustar algunas posiciones y en la segunda parte sí estuvimos cómodos. Hasta el 2-0 estuvimos muy bien. Después tienes la sensación de que lo tienes casi hecho, pero cuando se encuentran con el gol te empujan, el rival lo pone todo por delante y acabas sufriendo hasta el último momento. Eso también es una grandeza que habla bien de los jugadores», analiza el entrenador blanquiazul sobre el desarrollo del encuentro. «Esto está muy igualado, son tres puntos importantísimos», insiste.

Se pudo complicar el Dépor. En el descuento, Diego González rozó el segundo, pero lo importante es seguir sumando de tres: «Nosotros pensamos partido a partido. Esto va de sumar cada semana. Era un día importante. Hay que ir posicionándose, sumar de tres, que es importantísimo».

Relativo al juego, el entrenador blanquiazul cree que hay situaciones que mejorar, pero lanza un mensaje positivo en un día en el varios jugadores estuvieron condicionados por un proceso febril: «Yo siempre digo lo mismo, sé que hay presión, que queremos dominar todas las facetas, lo intentamos, hay días que estamos mejor. Desde la victoria todo se puede mejorar. Hemos mejorado en el control, en encontrar a la gente de talento. Eso hay que llevarlo más minutos para que te dé tranquilidad». No obstante, se marcha «contento» porque «el sufrimiento fue bueno y te dice lo igualada que es la categoría».

El técnico valoró las novedades en el once titular. Eddahchouri fue baja por enfermedad y Arnau, que iba a ser titular, se tuvo que quedar en el banquillo: «Tuvo un proceso febril que apartó también a Zaka. El partido te lleva a que Arnau tenga que salir. Estoy contento con el rendimiento». No es halagüeño con el estado de Lucas Noubi: «No lo sé. Por la experiencia que tengo en este tipo de contactos del hombro si es complicado le podrá llevar más semanas. Prácticamente no podía moverlo». También se retiró con molestias Luismi Cruz: «Veremos. No sé exactamente lo que tiene. Notó una molestia. Veremos el alcance». El equipo está sufriendo una plaga de bajas en la zona defensiva: «Se te van juntando atrás, en cuanto a número estamos empezando a estar muy justos. También por jugadores apercibidos. Pero contento por la gente que participa y por los que esperan su oportunidad».

Por último, valora la actuación de un Stoichkov que se reencontró con el gol y fue decisivo: «Sé lo que puede dar y que seguramente ha habido días en los que no ha estado todo lo fino que le gustaría. Es de primer nivel. Nos da muchísimo. Ese gol lo necesitaba y le va a empujar a seguir trabajando».