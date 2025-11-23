Arnau Comas: «Somos ambiciosos, pero es una carrera de fondo»

«En los últimos minutos costó un poco, pero sacamos lo que queríamos y seguimos con la buena dinámica, que es lo importante», destaca Arnau Comas tras un partido en el que el zaguero catalán no pudo salir de inicio debido a un proceso febril: «Estamos un poco a medias. Esta noche me costó dormir. No estaba al 100%. Estaba para ayudar, lo he podido llevar bien».

El central reconoce que el equipo lo pasó mal en los minutos finales: «Cuando te marcan sí que hay un poco ese run run. Más a nivel sicológico. En el mundo del fútbol es todo muy resultadista y la cabeza a veces te puede jugar un mala pasada. Es complicado, pero lo hemos sacado».

Arnau considera que «esto es muy largo» y aunque reconoce que son «ambiciosos» hay que ir «partido a partido»: «Hay otros equipos que están haciendo las cosas muy bien. Espero al final de la temporada poder hacer un buen balance general. Segunda División ya sabemos que es una carrera de fondo».

El central reconoció que la amarilla, primero apuntada a él, debía ser para Diego Villares: «No hice ninguna falta».