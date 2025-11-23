El uno a uno del Deportivo contra el Ceuta: Yeremay marca el ritmo

El Deportivo sumó su cuarta victoria consecutiva al derrotar al Ceuta (2-1) en un encuentro en el que sufrió más de la cuenta para llevarse los tres puntos. Los ceutíes apretaron en los minutos finales, pero se quedaron sin premio en su visita a Riazor, en parte, por la actuación de Yeremay Hernández. El canario abrió la lata en una jugada ensayada antes del descanso.

Germán Parreño (8): Salvó el triunfo con varios paradones de máxima dificultad ante el Ceuta.

Noubi (5): Se lesionó en la primera parte y vio una amarilla por un lance con Matos antes de pedir el cambio.

Miguel Loureiro (7): Se mostró muy resolutivo como central en el primer tiempo. Solvente en el lateral.

Barcia (6): Sólido en su regreso al once titular. Aguantó el tipo en los minutos más complicados.

Quagliata (6): Volvió a ejercer de multiusos en ataque, por dentro y por fuera. En defensa, sufrió mucho ante Konrad.

Villares (6): Tuvo más protagonismo ofensivo que otros días, aunque le faltó suerte con algún remate a portería.

José Ángel (7): Fue un comandante en la medular. Rocoso en tareas defensivas y se animó con algún disparo lejano.

Luismi Cruz (8): Volvió loco a José Matos por la banda derecha. Dio una asistencia, pero pudo acabar con alguna más.

Mulattieri (6): Pudo abrir la lata, pero sigue pecando de falta de pegada delante de la portería.

El MVP del partido

Yeremay (8): Su picardía en un córner rompió el partido a favor del Dépor antes del descanso. Perdonó la sentencia, pero creó caos en campo rival

Los jugadores del banquillo

Arnau Comas (5): Partido discreto.

Stoichkov (7): Golazo con clase que vale tres puntos.

Mella (5): Poco participativo.

Patiño (6): Acertó en varios cortes en defensa.

Herrera (5): Escaso impacto.