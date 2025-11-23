Eddahchouri, baja de última hora en el Deportivo por un proceso vírico

Los contratiempos de última hora se cebaron con el Deportivo. Zakaria Eddahchouri, que había sido titular por delante de Mulattieri en los últimos encuentros, se sumó al parte de baja por un proceso vírico que le dejó inactivo para la práctica deportiva en la jornada del domingo. Las opciones de banquillo en la parte ofensiva para Antonio Hidalgo pasan a ser Stoichkov y Nsongo Bil, quien no está descartado que juegue dentro de unas horas con el Fabril en Abegondo.

Este leve, pero inoportuno contratiempo le llega a Eddahchouri cuando se había hecho con la titularidad de nuevo después de que la llegada del italiano, cedido por Sassuolo, supiese un buen escollo para sus intereses. El técnico ha demostrado tener confianza en el transalpino, pero la capacidad goleadora del holandés y algún problema físico del ariete de La Spezia decantaron la balanza en las últimas semanas.

En forma

Eddahchouri, el domingo de baja, ha demostrado estar en forma y tener una relación fluida esta temporada con el gol, ya que ha conseguido siete esta temporada, en el vagón de cabeza en la lucha por ser el pichichi de la categoría. Lleva siete, a pesar de no ser titular indiscutible. Esta cifra se suma a los cuatro de la temporada pasada y a las tres asistencias que ha repartido en este ejercicio.

En el resto del once la gran novedad es la presencia de Dani Barcia en el centro de la defensa en el lugar de un Arnau Comas que está apercibido, al igual que Miguel Loureiro. El central de A Barcala, la gran novedad hoy, acumula tres, con lo que toda la zaga está en alerta. Noubi, en la derecha, y Quagliata, en la izquierda.

Unos metros más adelante y en el costado, Luismi le vuelve a ganar la partida Mella en una zaga que, por momentos, será de cinco. Hidalgo apuesta de nuevo por José Ángel por delante de Gragera dándole espacio a la sociedad con Diego Villares.