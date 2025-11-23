Juan José Romero, técnico del Ceuta: "No sé si el VAR se queda sin luz cuando hay que revisar las jugadas del Ceuta"

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, alzó la voz, tras la derrota de su equipo frente al Deportivo (2-1) en Riazor, para pedir "respeto" a su club por parte de los árbitros.

"Uno es nuevo en LaLiga Hypermotion, pero me doy cuenta de que la moda o la norma es hablar en la rueda de prensa para que te respeten más. Por lo visto, eso se premia. El Ceuta está cansado, constantemente se nos falta al respeto, al escudo y a las decisiones", afirmó.

El técnico del Ceuta fue muy crítico con la actuación del colegiado vasco Gorka Etayo Herrera: "Nos llevamos tres jugadores lesionados. Ahora saldrán las fotos de cómo tiene Cristian la pierna. Bassinga también puede tener una lesión de bastante tiempo. La acción de Mato es roja. Y para colmo, luego dan cuatro minutos. No hemos tenido nosotros cuatro minutos desde el día del juicio del Señor. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados".

Romero destacó el buen arranque de partido de sus futbolistas, lamentó que el Dépor se adelantara tras "un error grosero" de su equipo e incidió en que el Ceuta se merece "mucho más respeto".

"La realidad es la que es, al Ceuta hay que respetarlo. No sé si el VAR se queda sin luz cuando hay que revisar las jugadas del Ceuta, a mí me parece que sí porque nunca ven nada. Y nunca es nunca".

Finalmente, y tras admitir que en el inicio del segundo tiempo les costó "entrar" en juego y el rival lo aprovechó para hacer el 2-0, aplaudió que sus jugadores nunca bajasen los brazos.

"Después del 2-0 hemos vuelto a competir bien, hemos vuelto a tener nuestra identidad y hasta el final hemos tenido muchas opciones de puntuar aquí", concluyó.