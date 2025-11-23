Fútbol | Deportivo
Lucas Noubi y Luismi Cruz se retiraron con problemas físicos
A Coruña
El Deportivo deberá estar pendiente de la evolución de Lucas Noubi y Luismi Cruz. El defensor belga se retiró tras llevarse un golpe en el hombro que le impidió continuar durante la primera parte. El extremo, por su parte, necesitó hielo en la parte anterior de su pierna tras ser reemplazado a la hora de juego.
