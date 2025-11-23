Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

Lucas Noubi y Luismi Cruz se retiraron con problemas físicos

Noubi se duele del hombro en el partido contra el Ceuta.

Noubi se duele del hombro en el partido contra el Ceuta. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El Deportivo deberá estar pendiente de la evolución de Lucas Noubi y Luismi Cruz. El defensor belga se retiró tras llevarse un golpe en el hombro que le impidió continuar durante la primera parte. El extremo, por su parte, necesitó hielo en la parte anterior de su pierna tras ser reemplazado a la hora de juego.

