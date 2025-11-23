Stoichkov: «Los goles a los delanteros nos dan confianza»

«Tenía muchas ganas, venía trabajando bien para conseguirlo. Creo que era la primera pelota que tocaba», explica Stoichkov tras anotar su primer tanto en Riazor, que supone también su estreno en Segunda División como blanquiazul. El atacante andaluz reconoce que necesitaba ver portería para quitarse un peso de encima: «Los goles lo que nos da a los delanteros la confianza».

Stoichkov acabó «contento por los tres puntos» en un duelo en el que su participación fue decisiva. Entró en el minuto 60 y poco después aprovechó un gran pase de Dani Barcia para abrir su cuenta particular: «Es la mejor manera de estrenarme aquí en Riazor». El delantero pone en valor la rotación y competencia de un equipo con muchas armas para afrontar los duelos tanto desde el once titular como a través de los cambios: «Yo creo que lo importante es que todos estemos enchufados. Va a hacer falta de todos en esta categoría. Hoy (por ayer) pude salir y jugar más minutos de lo que venía jugando. Esta categoría es muy larga y necesita de todos».

El andaluz, de cara al objetivo del ascenso, cree que hay que ir «paso a paso» porque la categoría «es muy larga»: «Vendrán partidos complicados, tenemos que estar unidos como hemos demostrado hace un mes». Y añade: «En esta categoría para sumar de tres hay que sufrir».