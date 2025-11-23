Stoichkov invita a sus primeros puntos

Apenas tres minutos en el campo le bastaron a Juan Diego Molina Martínez para aprovechar un pase inmejorable de Dani Barcia y sentenciar el partido. Al Dépor le tocó sufrir y, finalmente, no quedó tan cerrado como parecía en el momento, pero el tanto del andaluz sirvió para generar una ventaja lo suficientemente grande como para que el tanto de Marcos en los minutos finales solo afectase a la salud de la grada. Lo pasó mal el equipo e incluso Diego González pudo arrebatar dos puntos al equipo de Hidalgo en el descuento.

La cuarta victoria consecutiva devuelve al equipo blanquiazul a la cima de la clasificación. El conjunto que dirige Antonio Hidalgo lleva ya 29 goles. Es el segundo equipo de la competición que más marca, solo por debajo del Racing de Santander (31). No fue un encuentro brillante del Deportivo, que en la segunda parte disfrutó más con el balón y terminó castigando la espalda de Diego González y Carlos Hernández, dos centrales hechos para otro fútbol. Lo leyó bien Stoichkov, quien rompió con velocidad para aprovechar una asistencia magnífica de Dani Barcia, a quien hay que exigirle en salida de balón porque tiene condiciones para ser jerárquico en el juego.

Con un puntito de suerte, la que le había faltado hasta ahora en su estancia en el Deportivo, Stoichkov firmó su primera diana en Liga. No marcaba desde finales del mes de enero, cuando anotó su único gol con el Granada. Además del partido ante el Sámano, cuando, en Copa, puso fin a su sequía. El andaluz se convierte así en el décimo goleador diferente en quince jornadas para un Dépor que rota a sus anotadores. Hidalgo necesita aportación de la segunda unidad y Stoichkov llegó, precisamente, para sentenciar partidos como el de ayer.