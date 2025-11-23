Los veteranos del club se reúnen en la cena anual

La asociación de veteranos del RC Deportivo se reunió como cada año para celebrar una cena y juntarse antes del cierre del 2025, una tradición que esta vez realizaron en el Hotel Plaza. Al acto acudieron también representantes institucionales de la entidad blanquiazul para acompañar a los más de 60 exfutbolistas que disfrutaron de la cita y que compartieron sus experiencias tras pasar o bien por el club, o bien por el Fabril.