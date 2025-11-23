Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

Villares vio la cuarta amarilla y se suma a los apercibidos

Diego Villares, ante el Ceuta.

Diego Villares, ante el Ceuta. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Diego Villares vio una amarilla por una entrada en el tiempo de descuento. El colegiado, inicialmente, se la mostró a Arnau Comas, pero lo corrigió en el acta. Es la cuarta esta temporada para el de Samarugo, que iguala a Eddahchouri, Arnau y Loureiro. Están a una de cumplir ciclo.

