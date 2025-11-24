| Segunda RFEF Futfem
El Dépor Abanca B cae con claridad frente al Olímpico de León
El filial del Dépor Abanca cedió tres puntos ante el Olímpico de León en Abegondo (0-3). La exjugadora del Sárdoma, Andrea Albiol, abrió la lata antes del cuarto de hora y firmó dos goles más en la segunda mitad para completar un hat-trick que otorgó la victoria a las leonesas, rival directo de las blanquiazules en la lucha por la salvación.
