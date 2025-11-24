El Deportivo, pendiente de las pruebas médicas a Lucas Noubi y Luismi Cruz

Más allá del proceso vírico que hizo ser baja a Eddahchouri, que lastró a Arnau Comas y que el lunes impidió entrenar a Germán Parreño, no tuvo buenas noticias el Deportivo en el partido ante los caballas. Hidalgo se vio obligado a hacer dos sustituciones por problemas físicos, ya que Noubi y Luismi Cruz no pudieron acabar el partido y el lunes o no se entrenaron o apenas pudieron hacerlo. Ambos están pendientes de pruebas médicas complementarias con peor pronóstico para el belga que para el gaditano. El miércoles se conocerá, casi con toda probabilidad, el alcance exacto de sus dolencias.

La baja de Luismi puede ser menor en el tiempo y es, además, una posición con mayores alternativas que una defensa ya de por sí golpeada por las ausencias de Ximo Navarro y Sergio Escudero. La ausencia prolongada de Noubi puede dejar a la retaguardia con cuatro futbolistas justos, los que necesita cada partido para ser alineados, una circunstancia que se suma al hecho de que Loureiro y Comas están apercibidos y Dani Barcia ya ha visto tres amonestaciones. Samu, central o lateral, es la opción de la base.

Las opciones de Hidalgo

Si la baja de Noubi siguiese adelante y se prolongase algunas semanas, la primera opción para Hidalgo es tirar con lo que tiene en el primer equipo y eso le llevaría a una zaga que replicaría la formada en la segunda parte ante el Andorra. Loureiro regresaría a su posición natural, el lateral derecho, mientras Comas y Barcia formarían papareja de centrales y Quagliata continuaría asentado en la parte izquierda. Cualquier variación a esta hoja de ruta inicial sería una sorpresa por parte del técnico de Canovelles, aunque rebuscando en la plantilla contaría con más opciones.

Samu es el primer nombre que aparece encima de la mesa porque el Dépor ya se quedó solo con siete defensas en verano y dio la salida a Petxarroman, porque había confianza en que el fabrilista pudiese ser alineado en caso de contigencia, después de sus buenas prestaciones en la pretemporada. De momento, no ha debutado, pero ha integrado las convocatorias en numerosas ocasiones, junto a otros defensas como Damián Canedo, Pablo García o Quique Teijo.

Las otras opciones que exigen reconversiones o cambios de posiciones de futbolista del primer equipo implican a Rubén López, Villares o Quagliata. El pivote de Silleda ya fue alineado como lateral zurdo en Copa, el italiano jugó como central en una línea de tres en alguna ocasión y el de Samarugo fue un recurso habitual para diferentes entrenadores como lateral derecho.