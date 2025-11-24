El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía

El gran arranque de temporada del Deportivo le ha llevado a que más ojos todavía se haya posado en sus mejores activos. Ya no son solo Yeremay Hernández o David Mella los que llaman la atención, ese revolteo de clubes importantes o de entidades con poder económico va a más y tiene más objetivos. El propio club llegó a rechazar ofertas este verano por el canario, el zurdo de Espasande y también por Mario Soriano y Zakaria Eddahchouri. En el caso del holandés, el interés de otros equipos no ha decrecido. Todo lo contrario, ha aumentado.

Lleva siete goles en liga, sin ser titular, y su voracidad llama la atención porque apenas ha catado la élite y no se le adivina techo al ex del Telstar. Después de que el pasado verano equipos de la superliga griega y de la Serie A le rondasen y que le sigan teniendo entre sus objetivos, ahora el radio de acción se amplía y le siguen de cerca en Egipto.

Una cifra prohibitiva

El Al-Ahly, el equipo más laureado de África, es el que ha puesto sus ojos sobre el delantero deportivista Zakaria Eddahchouri, según han revelado con insistencia medios egipcios durante todo el fin de semana. La noticia ha corrido como la pólvora y se multiplicado y ha traspasado fronteras llegando a Europa y al Dépor. El club coruñés no tiene constancia oficial del deseo de Al Ahly por llevárselo, a diferencia de lo que ocurrió con los italianos y helenos, que sí presentaron ofertas concretas por él.

Más allá de ese interés se acabe convirtiendo en oferta, el Deportivo tiene claro que utilizará la táctica Yeremay con Zakaria Eddahchouri. Salvo que el jugador exprese su deseo irrevocable de salir (y eso no ha ocurrido aún), su precio de salida es la cláusula de rescisión, nada de negociar. Según fuentes consultadas por LA OPINIÓN, su cláusula de rescisión está en torno a los 30 millones de euros, una cifra prohibitiva para una importante gama de clubes a nivel mundial.

Baja inesperada

Los contratiempos de última hora se cebaron con el Deportivo en el partido ante el Ceuta. Zakaria Eddahchouri, que había sido titular por delante de Mulattieri en los últimos encuentros, se sumó al parte de baja por un proceso vírico que le dejó inactivo para la práctica deportiva en la jornada del pasado domingo. Las opciones de banquillo en la parte ofensiva para Antonio Hidalgo pasaron a ser Stoichkov y Nsongo Bil, quien más tarde jugó con el Fabril en Abegondo.

Este leve, pero inoportuno contratiempo le llega a Eddahchouri cuando se había hecho con la titularidad de nuevo después de que la llegada del italiano, cedido por Sassuolo, supiese un buen escollo para sus intereses. El técnico ha demostrado tener confianza en el transalpino, pero la capacidad goleadora del holandés y algún problema físico del ariete de La Spezia decantaron la balanza en las últimas semanas.

Eddahchouri, el domingo de baja, ha demostrado estar en forma y tener una relación fluida esta temporada con el gol, ya que ha conseguido siete esta temporada, en el vagón de cabeza en la lucha por ser el pichichi de la categoría. Lleva siete, a pesar de no ser titular indiscutible. Esta cifra se suma a los cuatro de la temporada pasada y a las tres asistencias que ha repartido en este ejercicio.