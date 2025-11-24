El Deportivo volverá a jugar a la hora de comer ante el Andorra para cerrar 2025
El último partido del año
A Coruña
El Dépor estrenó esta liga ante el Ceuta uno de los horarios más incómodos del fútbol profesional en España y volverá a repetir en el último partido de 2025 ante el Andorra, aunque con variantes. El duelo, en vez de celebrarse el domingo, será el sábado y no será en Riazor, ya que el choque se disputará en el Principado. Ese Andorra-Dépor será el 20 de diciembre a las 14.00 horas, antes de las vacaciones de Navidad.
- Los veteranos del Deportivo se reúnen en la cena anual