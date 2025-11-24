Encuentro de Bebeto con 400 escolares de A Coruña

Bebeto regresará esta semana a A Coruña para realizar la presentación oficial de su biografía. Pero la propia puesta de largo de su libro no será el único acto, ya que el brasileño tendrá contacto con el deportivismo de todas las generaciones y hasta con los propios vecinos en el encendido de las luces navideñas, que será el día 28, el próximo viernes junto a la alcaldesa Inés Rey en la plaza de María Pita, un momento en el que se dará por inaugurada la Navidad en A Coruña.

Pero antes el miércoles 26 será la presentación de su libro en Riazor y el miércoles tendrá un acto con hasta 400 escolares en el Ágora hasta completar el aforo. Está dirigido expresamente a escolares de "5º y 6º de EP y 1º, 2º y 3º de ESO de centros públicos de la ciudad", según apunta el Ayuntamiento en el programa de actividades. Por la tarde, tendrá una firma de libros en el centro comercial de Cuatro Caminos. El encuentro abordará los valores deportivos aplicados a la educación.

Biografía

Durante la estancia del astro del balompié en A Coruña, se presentará también su primera biografía autorizada, Bebeto: el hombre que acunó el gol, primera publicación además de la Asociación de Xornalistas do Deporte (Agaxorde). Con este libro, firmado por el periodista deportivo coruñés y presidente de la entidad, Alexandre Centeno, se estrena la colección Lecer Deportivo, "dedicada a preservar grandes y pequeñas historias del deporte gallego, nacional e internacional".

Encendido

El encendido de las luces navideñas será en la plaza de María Pita, como ya ocurrió en 2024. “Es un honor que una persona tan querida por todos los coruñeses se prestase a abrir una de las épocas más especiales del año", declaró la alcaldesa, Inés Rey.

El acto de encendido del alumbrado navideño con Bebeto en A Coruña irá precedido de una actuación musical para todos los públicos.

La última visita

La última vez que estuvo Bebeto en A Coruña fue en 2023 junto a Mauro Silva con motivo del Teresa Herrera y la puesta de largo de un camiseta amarilla del Deportivo lanzada en su honor. En esos días la ciudad se llenó de nostalgia y ambos recibieron el cariño por la ciudad y en el propio estadio de Riazor.

Desde que pisaron entonces en A Coruña a primera ya notaron el cariño de la gente. Los dos lucharon por no emocionarse a cada instante. "Estamos preparados, seguro que habrá mucha. ¿Cómo no llorar? A Coruña está siempre muy bonita", apuntaba tocado Bebeto. Mauro tampoco negó que mucho se les removió en estas horas. "De momento no hay lagrimita pero falta mucho, cuando estemos en Riazor y recordemos todo lo vivido allí... Vamos a intentar aguantar", relataba.

"Lo importante es la gente, venimos por ellos y por el club. Todo el cariño que nos han brindado siempre...", deslizaba Mauro y recogía Bebeto. "Desde el momento que llegué pasó una película por mi cabeza. Estoy muy contento de estar aquí, seguro. Yo y mi familia fuimos felices", contaba Bebeto que vuelve a A Coruña 17 años después de su última visita.