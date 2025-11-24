La historia de Ibai Gómez se repite tres años después

Ibai Goméz, quien fuera de manera fugaz jugador del Deportivo, ha tenido una transición meteórica desde el terreno de juego a los banquillos de élite. Hace nada estaba dándose una última oportunidad en Riazor y este pasado verano disfrutaba de su primera experiencia como máximo responsable técnico de un banquillo de Segunda División, del fútbol profesional. Para desgracia suya y de ambos equipos, sus experiencias en A Coruña y en Andorra acabaron antes de tiempo y casi calcadas en el tiempo y en patrones de actuación.

Dejó el Deportivo un 8 de noviembre de 2022 y salió del Andorra un 23 de noviembre de 2025. Solo quince días de diferencia de un jugador y ahora un entrenador que es de los que prefiere dar un paso al lado si no está dando lo que se espera de él o si no está consiguiendo ser importante en el terreno de juego o en la banda. En su día fue claro con la secretaría técnica liderada por Carlos Rosende y hace unos días lo verbalizaba en la rueda de prensa postpartido. La directiva del club de Piqué acordó con él esa salida que se certificó este pasado domingo. Con él estuvo en el equipo técnico Daniel Soriano, como dietista, hermano del deportivista Mario.

"Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado al bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y logros en su futuro personal y profesional", reflejaba el comunicado de despedida del Andorra.

De cero a cien

Los meses hasta el final de la temporada 2022-23 los utilizó Ibai Gómez para ir dejando el fútbol poco a poco y lo hizo en el equipo del que salió, el Santutxu, que juega en el balompié no profesional del entorno de Bilbao. La siguiente temporada, con todos los carnets de entrenador en el bolsillo, ya tuvo su primera experiencia en los banquillos en el Juvenil de la misma entidad. Ese verano ya lleva las riendas de la selección de la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la 2024-25 es cuando llega el gran salto al llevar, contra pronóstico, al Arenas de Getxo de Segunda RFEF a Primera RFEF. Rechaza seguir en el club y en el tercer escalón nacional y le acaba saliendo la oportunidad de Andorra tras ser relacionado con otros clubes de la división de plata. Ahora le toca irse al paro, al menos en España, porque fuera sí que tiene todas las posibilidades abiertas y no debe esperar hasta el mes de junio.