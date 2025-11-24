Visita en el museo de Riazor para los veteranos del Deportivo

El Deportivo avanza en esas tres salas musealizadas que prepara como eje neurálgico del museo y del tour por el estadio. Las obras avanzan en los bajos de Riazor con la idea de abrir en los primeros compases de 2026, en el mes de enero, después de haber conseguido legalizar la obra tras hacer trámites con el Concello. Ya cuando fue detenida el pasado verano estaba apurada al 70% y ahora, con vía libre, avanza y el club va haciendo sus primeras comprobaciones entre allegados y gente cercana que considera importante, entre ellas los veteranos del Deportivo, uno de los corazones de esta iniciativa.

La entidad aprovechó la previa del partido ante el Ceuta para llevar a algunas viejas glorias deportivas, entre ellas Piña o Manolete, el presidente de los veteranos, a los bajos de Riazor para que conociesen de primera mano cómo prosigue la obra y esas actuaciones que alumbrarán el museo, que vertebrará el 120 aniversario del Deportivo que se certificará el 8 de diciembre de 2026. Aún le queda para ser estar finalizada, tanto dentro como en la zona VIP exterior, pero una sala está bastante perfilada y se trabaja en el resto de dependencias.

Los planes

El club coruñés invertirá en esta actuación en torno a un millón de euros (1,008), según el documento al que tuvo acceso LA OPINIÓN. Además, le habilita, según lo solicitado, a instalar «un ascensor» y a reconfigurar «instalaciones en el Estadio Municipal de Riazor».

La entrada del museo está proyectada «al noroeste del estadio», en la «calle Manuel Murguía, en el antiguo acceso al gimnasio». En la planta superior (2) estará «el control de acceso»; en la 1, «una zona de recepción, una barra y la primera sala musealizada»; y en la 0 «la segunda zona musealizada, dotada de una pequeña barra de servicio de bar».

La apuesta del Deportivo por reformar Riazor, revelada el pasado mes de agosto, va más allá de esta área musealizada porque proyecta la renovación de aseos y servicios en Tribuna y Marathón, también de la Deportienda y de los accesos y sistemas técnicos de la grada de Pabellón. Como complemento al museo del Deportivo, quiere reparar e impermeabilizar la Torre de Marathón para abrirla al público y estudiar la posibilidad de incorporar un ascensor panorámico para incluir esta experiencia en el tour del estadio que tendrá el museo como centro neurálgico. Esta pretensión debe pasar el filtro de Patrimonio de la Xunta porque la Torre de Marathón, elemento original de 1944, tiene un alto nivel de protección. Es el único que se conserva de aquel primer inmueble que sustituyó al de Las Esclavas y que tiene más de 80 años de vida en blanquiazul.

El Ayuntamiento, como consignatario, se reservó, en el documento en el que legaliza las obras, la potestad de «dejar sin efecto» la «autorización antes del vencimiento del convenio, si así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, sin resarcimiento de daños». Incluye, de manera expresa, este supuesto de anulación, «en caso de resultar incompatibles estas actuaciones (las del museo) con las obras de remodelación y adaptación del estadio municipal de Riazor para el Mundial 2030», según apunta. Esta salvedad pretende dar vía libre al Concello si A Coruña es ratificada como sede del torneo.