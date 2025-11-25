A la altura de los mejores arranques de sus casi cien años de participaciones en Segunda División

El Dépor puede no ser ahora un equipo redondo, pero su arranque de temporada es incuestionable y, de hecho, encuentra pocas comparaciones en toda su trayectoria como equipo de Segunda. Solo cinco proyectos blanquiazules arrojan mejor balance que el actual (29 puntos en 15 jornadas en una liga de tres por victoria) en campeonatos con al menos esos 15 duelos (excluidos los disputados entre 1929 y 1940). Haciendo la conversión al sistema actual, el mejor fue el Dépor de la 63-64 con 37 puntos, le sigue el de la 61-62 con 33, el de la 40-41 con 31 y los de la 65-66 y 2018-19 con 30. Subieron todos, menos el último.