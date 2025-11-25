Inauguración de una nueva peña deportivista en Melide
Stoichkov, Cristian Herrera, Redru y Lucía Rivas, en el acto de hoy
A Coruña
La familia de las peñas deportivistas crece. Después de la inauguración de hace unos días de una peña en la ciudad de Lugo, le toca esta vez a una agrupación blanquiazul en la localidad de Melide, en la provincia de A Coruña. Terra de Melide RCD tendrá su puesta de gala este miércoles a las 19.30 horas en el bar Esquina. Al acto, además de miembros de la Federación de Peñas y seguidores de esta localidad, acudirán Stoichkov y Cristian Herrera, como representantes del primer equipo masculino, y Redru y Lucía Rivas, del conjunto femenino. La masa social deportivista cuenta ahora mismo con más de 200 agrupaciones.
