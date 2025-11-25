Inauguración de una nueva peña deportivista en Melide

La familia de las peñas deportivistas crece. Después de la inauguración de hace unos días de una peña en la ciudad de Lugo, le toca esta vez a una agrupación blanquiazul en la localidad de Melide, en la provincia de A Coruña. Terra de Melide RCD tendrá su puesta de gala este miércoles a las 19.30 horas en el bar Esquina. Al acto, además de miembros de la Federación de Peñas y seguidores de esta localidad, acudirán Stoichkov y Cristian Herrera, como representantes del primer equipo masculino, y Redru y Lucía Rivas, del conjunto femenino. La masa social deportivista cuenta ahora mismo con más de 200 agrupaciones.