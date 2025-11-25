Reunión de la FIFA y la RFEF con A Coruña y el resto de las sedes españolas del Mundial 2030

La tregua se ha acabado. La FIFA y la RFEF retoman desde el miércoles el contacto con las sedes españoles admitidas por el máximo organismo del fútbol internacional para el Mundial 2030 y que no se han descabalgado del proceso, como es el caso de Málaga y La Rosaleda. Son diez las candidaturas llamadas (Anoeta, Camp Nou, Gran Canaria, La Cartuja, Metropolitano, Nueva Romareda, RCDE Stadium, Riazor, San Mamés, Santiago Bernabéu) a participar en una reunión vía telemática en la que se pasará revista al estado de las propuestas y al grado de cumplimiento de las promesas adquiridas de manera previa a esa elección del 11 de diciembre de 2024. No estarán las candidaturas que han solicitado de manera recurrente entrar, pero que no fueron admitidas en su día en la criba de la FIFA realizada en su último congreso, como es el caso de Mestalla, Balaídos o el Villamarín.

Es una primera toma de contacto después de que FIFA se haya centrado en los últimos meses en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, algo que seguirá ocurriendo hasta la celebración del mismo el próximo verano. Eso sí, servirá esta cumbre para poner en alerta a las ciudades candidatas y para arrojar un poco de luz sobre sedes que no han avanzado en exceso con su propuesta, como es el caso de A Coruña. Hay estadios que podrían albergar un Mundial mañana, como los madrileños, y hay otros en los que ya entró la piqueta y se están levantando el nuevo recinto, como La Romareda. Con Riazor no hay proyecto presentado ni claridad en las fuentes de financiación, el gran caballo de batalla de la propuesta coruñesa.

Todo por definir

El proyecto de A Coruña que tiene la FIFA en su poder contempla un estadio para más de 48.000 espectadores en el que se añadiría un tercer anillo al recinto. Posteriormente, el Concello ha buscado la complicidad de la RFEF para intentar rebajar esa cota a los 42.000, en la línea del actual Anoeta, para así evitar esa zona superior que redimensionaría el estadio por encima de las necesidades de diario del Dépor. El Ayuntamiento proyectó una financiación en la que el 70% sería afrontado por las administraciones públicas y el 30% por un inversor privado, que dijo tenerlo atado, pero del que no ha revelado su identidad. En esa parte de financiación pública todas las partes han mostrado su voluntad, pero no hay consenso en lo que pueden afrontar cada una de las instituciones (Xunta, Concello y Diputación, ya que el Gobierno se ha desmarcado). Según los primeros plazos aportados desde María Pita, ya se debería estar obrando en Riazor, pero ni siquiera se han licitado tampoco las actuaciones.

La próxima semana una delegación de la RFEF viajará a Washington para el sorteo del Mundial 2026 y se producirán reuniones de cara a la cita de 2030, pero no son unas cumbres de trabajo abiertas a las ciudades candidatas, solo a los organizadores.