Bebeto, de vuelta «en casa»: «Es parte de mi historia y de mi vida»

«A Coruña es mi casa, mi esposa lo sabe, y ella también siente eso aquí», expresaba, emocionado como cada vez que recuerda su etapa de blanquiazul, un Bebeto que regresó dos años después de su última vez a Riazor. Esta vez para presentar su biografía, El hombre que acunó el gol, en un acto en el estadio en el que tuvo que hablar desde una escalera que da acceso al área 1906. Había tantas personas para acompañar al exdelantero que tuvo que cambiar el escenario por un espacio improvisado. «Aquí hay mucha gente que es parte de mi vida», expresó el brasileño, leyenda del Dépor, al que llegó en 1992 junto a su inseparable Mauro Silva para cambiar la historia del club.

«En nuestra época no estaba el campo así, ahora es un tapete, eh, ¿Nando?», bromeó Bebeto al tomar la palabra y dirigirse a uno de sus excompañeros. Había muchas caras conocidas en Riazor. Muchos abrazos a viejos amigos que acompañaron al brasileño en la presentación. A su lado, también, Inés Rey, alcaldesa, y Alexandre Centeno, periodista y autor del libro con el que además de al futbolista se conoce a «la persona».

Bebeto no tardó en emocionarse. Sobre todo, al recordar a Arsenio Iglesias, «un padre para todos», y contar alguna historia de las suyas, de esos viajes a Brasil que se alargaban más de lo debido. Lo solucionaba marcando goles y haciendo pasar con rapidez el enfado de su técnico. «Yo iba y me quedaba más de una semana», bromeó. Culpa de la abuela. Pero, a la hora de la verdad, citando a Arsenio en una frase recogida en la biografía, «el futbolista al que todo técnico le habría gustado entrenar».

El astro brasileño estuvo también acompañado por su esposa Denise de Oliveira, parte fundamental de su vida. «Aquí siempre fuimos tratados con mucho cariño, no podríamos olvidarnos nunca. Es parte de mi historia, de mi vida y de mi familia», expresó posteriormente el brasieño, después de una larga sesión de fotos y firmas con muchos de los presentes. No quiso anticipar qué historias se cuentan en un libro lleno de protagonistas, amigos, compañeros y familiares: «Ahí está toda mi historia».

El brasileño saluda a Nando y a Bebeto. | Iago López

Bebeto y su recuerdo del Deportivo, A Coruña y Arsenio

Bebeto, que tras el acto atendió a los medios de comunicación locales, se acordó una vez más de su mentor y padre futbolístico, Arsenio Iglesias: «Cuando llegué estaba mirando las fotos. Cuando lo vi a él abrazado con la afición empecé a llorar. Era un padre para el equipo, no solamente para mí. Siempre visitaba las habitaciones, nos preguntaba cómo estábamos, era un gran cariño, un amor por todos». «Tengo que preparar el corazón siempre, la alegría, el amor de estar aquí, siempre es muy fuerte», añadió sobre lo que siente al pisar A Coruña y rememorar los recuerdos de su etapa en el Deportivo.

Entre todos los recuerdos de su pasado blanquiazul, se queda con lo vivido en 1995: «Cuando fuimos campeones de la Copa del Rey. La llegada fue emblemática. Fue muy fuerte. Estaban todos esperándonos. Me pone la piel de gallina».

El Deportivo vive ahora un momento muy diferente, aunque pelea por volver a estar en Primera División, de donde cree Bebeto que «nunca» debería haber salido: «Seguimos trabajando, claro que es difícil, la Segunda lo es. Pero creo que estamos en el camino correcto. Hay un equipo muy fuerte y todos están enfocados en el mismo objetivo, seguro que hay que subir».

No pierde de vista la actualidad. «El Almería perdió», se interrumpió en pleno discurso. Y es que espera ver al equipo «en Primera» la próxima temporada. También, el Mundial 2030 en Riazor: «Voy a estar apoyándolo. La Copa del Mundo tiene que llegar a A Coruña también. Tenemos un gran estadio, una afición muy fuerte que siempre acompaña, y a nuestra gente le gusta el fútbol. Aquí se vive con mucha pasión, de corazón. Tiene todo para el 2030», expresó hacia los asistentes. «Voy a estar con el presidente Infantino, ya hablaré con él», añadió con humor.

Palabras de la alcaldesa

Inés Rey acompañó a Bebeto y tomó la palabra en el acto, dedicando unas palabras al brasileño, «un símbolo» que hizo historia y puso «a la ciudad y al club en el mapa del fútbol mundial».

La alcaldesa destacó el impacto no solo deportivo, también social, que tuvo Bebeto, que trascendió por lo que hizo desde el campo: «30 años después seguimos sintiendo aquella emoción. Seguimos siendo un poco brasileños cuando recordamos sus goles, evocamos aquel gesto del Mundial del 94, acunando los brazos para celebrar el nacimiento de su hijo Mattheus».