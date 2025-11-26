Así está la clasificación de Segunda División: pierde el Almería y el Deportivo sigue como líder

Hace dos semanas que el Deportivo recuperó el liderato de Segunda División después de una racha de cinco partidos sin ganar le hubiese sacado hasta de la zona de play off. Esa condición de privilegio siempre tenía el asterisco de lo que pasase en el Almería-Ceuta que fue suspendido y desde ayer el equipo coruñés es líder a todos los efectos después de que el equipo caballa se impusiese 3-2 en esos 45 minutos que se disputaron este miércoles. El partido se reanudó con un 1-1 en el marcador y acabó con el triunfo del equipo local.

La derrota deja al equipo de Rubi con 28 puntos, a solo uno del Deportivo y de los otros dos equipos que le acompañan en cabeza, el Racing de Santander y Las Palmas, un conjunto tremendamente goleador y el otro que se caracteriza por su solidez.

El tanto de Arribas se quedó en nada ante los goles de Marcos Fernández y del exdeportivista Rubén Díez, quien consiguió el triunfo desde los once metros después de una polémica acción en la que el árbitro señaló la pena máxima.

Próximo partido del Dépor

El Deportivo mira ahora al futuro, ya como líder indiscutible, y piensa en ese partido del próximo sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte. El duelo, que el año pasado arrojó un resultado de 2-5, se jugará a las 18.30 horas.