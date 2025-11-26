Así está la clasificación de Segunda División: pierde el Almería y el Deportivo sigue como líder
Triunfo del Ceuta en el duelo aplazado
Hace dos semanas que el Deportivo recuperó el liderato de Segunda División después de una racha de cinco partidos sin ganar le hubiese sacado hasta de la zona de play off. Esa condición de privilegio siempre tenía el asterisco de lo que pasase en el Almería-Ceuta que fue suspendido y desde ayer el equipo coruñés es líder a todos los efectos después de que el equipo caballa se impusiese 3-2 en esos 45 minutos que se disputaron este miércoles. El partido se reanudó con un 1-1 en el marcador y acabó con el triunfo del equipo local.
La derrota deja al equipo de Rubi con 28 puntos, a solo uno del Deportivo y de los otros dos equipos que le acompañan en cabeza, el Racing de Santander y Las Palmas, un conjunto tremendamente goleador y el otro que se caracteriza por su solidez.
El tanto de Arribas se quedó en nada ante los goles de Marcos Fernández y del exdeportivista Rubén Díez, quien consiguió el triunfo desde los once metros después de una polémica acción en la que el árbitro señaló la pena máxima.
Próximo partido del Dépor
El Deportivo mira ahora al futuro, ya como líder indiscutible, y piensa en ese partido del próximo sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte. El duelo, que el año pasado arrojó un resultado de 2-5, se jugará a las 18.30 horas.
- 400 escolares de A Coruña conocerán a una de las mayores leyendas del Dépor: sigue siendo uno de sus máximos goleadores
- El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- Toma forma la pasarela que unirá las estaciones de tren y bus de la intermodal de A Coruña
- ¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?
- Arrancan las obras del paseo litoral de 11 kilómetros entre Cambre y Oleiros
- Dos heridos en Alfonso Molina, al menos uno grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón
- Reunión de la FIFA y la RFEF con A Coruña y el resto de las sedes españolas del Mundial 2030