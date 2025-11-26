Inauguración de una nueva peña del Deportivo en Melide
La familia del Dépor tiene un integrante más. Con la presencia de Stoichkov, Cristian Herrera, Redru y Lucía Rivas, se inauguró una nueva peña deportivista. Terra de Melide vivió su día grande con su puesta de largo en esta localidad en la que hubo lleno, regalos y muchas firmas de las cuatro jugadores del Deportivo (dos del equipo masculino y dos del equipo femenino) que asistieron al evento en el bar Esquina. No es el único acto de estas características en los últimos tiempos, ya que hace dos semanas se estrenó otra agrupación en la ciudad de Lugo.
