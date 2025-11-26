Llega la BlueWeek del Dépor con descuentos que iluminan

Las deportiendas de Riazor, Marineda City, calle Real y la tienda online disponible en este enlace se suman al Black Friday para ofrecer descuentos de hasta el 60% en merchandising oficial del equipo:camisetas, sudaderas, accesorios y una selección de productos podrán adquirirse a precios únicos e irrepetibles hasta el próximo lunes, 1 de diciembre.

La BlueWeek acerca a los seguidores blanquiazules los mejores regalos para esta Navidad. “Es el momento perfecto para demostrar tu deportivismo”, señala el club.

Se trata de una oferta exclusiva de precios únicos que solo estará vigente hasta el lunes 1 de diciembre.

El Deportivo anima a disfrutar de la BlueWeek y a lucir con orgullo los colores del equipo.