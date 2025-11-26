Lucas Noubi no sufre una lesión importante en el hombro y alivia la enfermería del Deportivo

Antonio Hidalgo respira aliviado con el estado físico de Lucas Noubi, sustituido el pasado fin de semana tras una mala caída sobre el hombro que hizo presagiar algo peor de lo que finalmente podría ser. El central belga ha sido sometido a pruebas médicas y el club blanquiazul descarta que exista una lesión importante, aunque de momento le ha tocado entrenar al margen del grupo en la primera sesión de trabajo de cara a preparar el partido del sábado ante el Albacete. Luismi, pendiente de evaluación para detectar los problemas que le obligaron a abandonar el campo ante el Ceuta.

Las lesiones están mermando la zona defensiva del Deportivo, la parcela menos poblada en una planificación en la que se apostó por siete jugadores para cuatro posiciones, contando con el juvenil Samu Fernández, quien poco a poco ha ido ganando importancia ante las ausencias, a la espera de poder debutar con el primer equipo. Tras Ximo Navarro y Sergio Escudero, Lucas Noubi sufrió un percance el pasado fin de semana tras una aparatosa caída. Su sustitución y las palabras de Hidalgo hicieron presagiar una lesión, pero el belga, tras realizar exploraciones médicas, no sufre una lesión importante.

No está descartado para este fin de semana, aunque todo dependerá de la evolución del jugador, quien de momento ha tenido que trabajar con un entrenamiento personalizado y al margen del grupo. Lucas Noubi, de 20 años, se había asentado en el lateral diestro como sustituto de Ximo Navarro, creciendo y mejorando sus sensaciones partido a partido. Suma en total nueve encuentros, los últimos cinco, como titular.

El Deportivo, pendiente de Luismi Cruz

El extremo zurdo se retiró también con molestias en el duelo ante el Ceuta, y los servicios médicos del club le pusieron rápidamente hielo sobre la parte anterior del muslo. De momento, Luismi todavía está pendiente de más pruebas médicas para detectar exactamente el alcance de la dolencia y si tiene lesión.

Daniel Bachmann fue el otro futbolista con trabajo individual personalizado, junto a los dos titulares del pasado fin de semana, y los zagueros ya citados, Ximo y Escudero. En los próximos meses, poco a poco, deberán ir regresando a la actividad los tres, siendo el de Guadahortuna quien tiene el pronóstico más largo.