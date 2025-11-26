La odisea de Dani Barcia para hacerse imprescindible en el Deportivo

A Dani Barcia siempre se le ha esperado y siempre se le ha dado espacio para un desembarco natural en Riazor, su sitio, ese que le lleva esperando más de una década desde que entró en Abegondo. Pero ese último paso, el de ser rotundo e indiscutible, el de disfrutar de la confianza plena de un entrenador, le está costando. Ya fuese con Idiakez, con Gilsanz o con Hidalgo, ya sea por problemas físicos o porque compañeros hacen más méritos que él, no es capaz de ser un fijo en el centro de la zaga del Deportivo. El último ejemplo ha ocurrido esta misma temporada, a pesar de que la planificación deportiva de este verano le dejó como único referente y superviviente en la retaguardia.

Esta campaña, tras un último ejercicio en el que le persiguieron las lesiones, era el señalado para que se hiciese importante e indispensable en el centro de la defensa. Y así empezó LaLiga hasta que en la jornada doce Arnau Comas le arrebató el puesto y desplazó a Loureiro a la zona izquierda del centro de la zaga. A Hidalgo no le importó forzar el perfil del cercedense ante su decisión de apostar por el catalán. Justo en aquel momento, acababa de rebasar Barcia su tope de partidos seguidos como titular en el primer equipo. Había disputado once seguidos por los diez del ejercicio anterior, donde tuvo problemas físicos, pero donde en ciertos momentos también perdió la pelea con Pablo Martínez como socio de Pablo Vázquez. Así, salvo por el interludio de la Copa, se pasó un mes en el banquillo hasta que el técnico le rescató de nuevo frente al Ceuta después de que Arnau Comas le comunicase que no estaba en condiciones de jugar los noventa minutos. La idea primigenia era que siguiese teniendo un rol secundario.

Las piezas justas

La lesión de Lucas Noubi, a la espera del diagnóstico certero que se conocerá el miércoles, deja a Hidalgo con las piezas justas en defensa, una circunstancia que le permitirá a Barcia ganar en protagonismo y recuperar su sitio. Cuatro defensas para cuatro puestos. Le ayudará este hecho a seguir adelante con ese proceso y esa pelea interna que tiene para ser más regular en su juego, para endurecerse y hacerse, de una vez por todas, con un puesto que todos en el Dépor le asignan a él. A Barcia le queda dar ese paso que todos aguardan.