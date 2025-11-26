El Valencia cesa a un ex del Deportivo tras la salida de Corona

El Valencia vive un momento de cambios a nivel deportivo, con una importante reestructuración de su entidad. Hace solo unos días que el equipo Ché anuncio la nueva estructura construida por Ron Gourlay, la nueva cabeza visible del proyecto futbolístico futbolístico que busca "impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas". Estos cambios incluyen la salida de Miguel Ángel Corona, y también su mano derecha, con pasado en el Deportivo.

El equipo valenciano se ha reforzado con Lisandro Isei, nuevo director de captación y scouting, llegado del fútbol árabe, donde trabajó anteriormente como director de ojeo en el Al-Ahli junto al propio Gourlay. Además, Hans Gillhaus se incorpora como jefe de scouting para Europa; y Andrés Zamora Patacchiola, en el mismo rol, pero en Sudamérica.

La reestructuración del Valencia CF incluye la salida del exdeportivista Carmelo del Pozo, la mano derecha de Corona y, durante los últimos dos años, el secretario técnico de la entidad valenciana. El pasado 13 de noviembre, el club anunció la salida del director deportivo de la entidad blanquinegra tras cinco años en el cargo. Un día después, Corona se incorporó al Panathinaikos griego.

Un descenso con el Deportivo a 2ªB en su historial

Carmelo del Pozo pasó dos temporadas en el Deportivo, la 18/19 y la 19/20. Se quedó cerca de lograr el ascenso en una fatídica campaña que acabó con la histórica derrota ante el Mallorca. Aquel curso, contando primero con Natxo González y, posteriormente, con Pep Lluis Martí.

Un año más tarde tuvo que afrontar una difícil situación deportiva debido a la pérdida de ingresos, la notoria deuda que todavía arrastraba la identidad, y la necesidad de rehacer una plantilla sin el seguro del descenso y tras perder a muchas de las figuras de la pasada campaña. Carmelo contrató a Anquela para aquella 19/20 que terminó con descenso y tres técnicos: Luis César, entre medias, y Fernando Vázquez, quien se quedó cerca de obrar el milagro. El descenso quedó, además, marcado por el escándalo de la última jornada de Liga con el Fuenlabrada.