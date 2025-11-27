400 escolares de A Coruña aclaman en el Ágora a Bebeto: «Sempre ficarás no nosso coraçao»

Bebeto está esta semana en A Coruña para realizar la presentación oficial de su biografía. Pero la puesta de largo de su libro no será el único acto, ya que el brasileño tendrá contacto con el deportivismo de todas las generaciones y hasta con los propios vecinos en el encendido de las luces navideñas, que será este viernes día 28, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en la plaza de María Pita, un momento en el que se dará por inaugurada la Navidad en A Coruña.

Y dentro de su agenda para estos días en A Coruña, además de presentar su biografía en Riazor, este jueves Bebeto participa en un encuentro con hasta 400 escolares en el Ágora, un acto dirigido expresamente a escolares de "5º y 6º de EP y 1º, 2º y 3º de ESO de centros públicos de la ciudad. A su llegada, Bebeto ha sido aclamado por centenares de niñas y niños que han vestido el Ágora de blanquiazul para recibir al astro del fútbol brasileño. El público ha coreado su nombre y, tras una breve charla del exfutbolista con el conductor del acto sobre el escenario, algunos chuquillos se han animado a hacer preguntas al ídolo deportivista. Al final del encuentro, un grupo de escolares ha subido al palco para desplegar junto a Bebeto una pancarta con el siguiente texto: "Sempre ficarás no nosso coraçao".

Ya por la tarde, Bebeto acudirá a una firma de libros de su biografía en el centro comercial de Cuatro Caminos. El encuentro abordará los valores deportivos aplicados a la educación.

Biografía

Bebeto, en A Coruña para presentar en Riazor su biografía ‘El hombre que acunó el gol’ / Iago López

La estancia del astro del balompié en A Coruña incluyó este miércoles su paso por Riazor para la presentación de su primera biografía autorizada, Bebeto: el hombre que acunó el gol, primera publicación además de la Asociación de Xornalistas do Deporte (Agaxorde). Con este libro, firmado por el periodista deportivo coruñés y presidente de la entidad, Alexandre Centeno, se estrena la colección Lecer Deportivo, "dedicada a preservar grandes y pequeñas historias del deporte gallego, nacional e internacional".

Encendido

Luces de Navidad en A Coruña. / Víctor Echave

El encendido de las luces navideñas será en la plaza de María Pita, como ya ocurrió en 2024. “Es un honor que una persona tan querida por todos los coruñeses se prestase a abrir una de las épocas más especiales del año", declaró la alcaldesa, Inés Rey.

El acto de encendido del alumbrado navideño con Bebeto en A Coruña irá precedido de una actuación musical para todos los públicos.

La última visita

Homenaje a Mauro Silva y Bebeto en Riazor / Arcay / Roller Agencia

La última vez que estuvo Bebeto en A Coruña fue en 2023 junto a Mauro Silva con motivo del Teresa Herrera y la puesta de largo de un camiseta amarilla del Deportivo lanzada en su honor. En esos días la ciudad se llenó de nostalgia y ambos recibieron el cariño por la ciudad y en el propio estadio de Riazor.

Desde que pisaron entonces en A Coruña a primera ya notaron el cariño de la gente. Los dos lucharon por no emocionarse a cada instante. "Estamos preparados, seguro que habrá mucha. ¿Cómo no llorar? A Coruña está siempre muy bonita", apuntaba tocado Bebeto. Mauro tampoco negó que mucho se les removió en estas horas. "De momento no hay lagrimita pero falta mucho, cuando estemos en Riazor y recordemos todo lo vivido allí... Vamos a intentar aguantar", relataba.

Mauro y Bebeto: ofrenda floral a Arsenio y recepción en el Concello de A Coruña / Carlos Pardellas

"Lo importante es la gente, venimos por ellos y por el club. Todo el cariño que nos han brindado siempre...", deslizaba Mauro y recogía Bebeto. "Desde el momento que llegué pasó una película por mi cabeza. Estoy muy contento de estar aquí, seguro. Yo y mi familia fuimos felices", contaba Bebeto que vuelve a A Coruña 17 años después de su última visita.