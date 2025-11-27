Segunda División
Luismi sufre «una pequeña lesión» y Noubi vuelve al grupo
El belga realizó una parte del entrenamiento con sus compañeros
A Coruña
La situación de Lucas Noubi mejora paulatinamente y el belga ya pudo realizar una parte del entrenamiento con el grupo, por lo que podría estar de vuelta en el partido de este sábado ante el Albacete. Quien queda descartado para el duelo es Luismi Cruz.
El club todavía no ha emitido parte médico del andaluz, aunque Germán Parreño, en rueda de prensa, explicó que se trata de «una pequeña lesión». «No creo que sea mucho, a ver el tiempo que va a estar recuperándose», explicó el cancerbero ilicitano, quien ejerció de portavoz. El meta añade que Noubi «tiene buenas sensaciones».
