Manuel Pablo: «Tenemos que mantener el nivel de la Gimnástica»

El domingo el Fabril juega ante la Sarriana

Manuel Pablo sigue desde la banda un partido del Deportivo esta temporada. | Iago López

RAC

A Coruña

El técnico canario adelantó su rueda de prensa y espera, de cara al partido del domingo entre el Fabril y la Sarriana, que su equipo pueda «mantener el nivel» mostrado en el último encuentro ante la Gimnástica. Acabó en derrota, pero cree que vale para poner el techo competitivo del equipo: «La exigencia nuestra es intentar estar a ese nivel el máximo tiempo posible y los máximos partidos».

