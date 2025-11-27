Manuel Pablo: «Tenemos que mantener el nivel de la Gimnástica»

El técnico canario adelantó su rueda de prensa y espera, de cara al partido del domingo entre el Fabril y la Sarriana, que su equipo pueda «mantener el nivel» mostrado en el último encuentro ante la Gimnástica. Acabó en derrota, pero cree que vale para poner el techo competitivo del equipo: «La exigencia nuestra es intentar estar a ese nivel el máximo tiempo posible y los máximos partidos».