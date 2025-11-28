Albacete - Deportivo, Horario y dónde ver en TV y online la jornada 16 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este sábado al Albacete Balompié en la jornada 16 de Segunda División. El partido, que arrancará a las 18.30 horas, enfrenta al primer clasificado de la categoría de plata con el decimotercero. El mejor visitante, ante un cuadro manchego que debe mejorar sus números como locales. Antonio Hidalgo espera que los suyos puedan mantener la buena versión mostrada hasta el momento en LaLiga Hypermotion.

Jornada de visita al Carlos Belmonte para un cuadro blanquiazul que busca su quinta victoria consecutiva. Deberá emplearse a fondo el equipo de Antonio Hidalgo para volver a casa con los tres puntos en un partido que todavía guarda un poco de picante de aquel play off que ganó el Albacete en Riazor. Además, las últimas dos ocasiones acabaron en goleada para los deportivistas, por lo que los pupilos de Alberto González buscarán venganza.

El Dépor no podrá contar con Luismi Cruz, lesionado, aunque sí estará Lucas Noubi, quien ha estado entre algodones toda la semana después del golpe que se llevó en el hombro ante el Ceuta y que finalmente no acabó en una dolencia mayor. También volverá el neerlandés Zakaria Eddahchouri, en una semana en la que se le ha relacionado con el Al-Ahly egipcio.

Horario del partido entre el Deportivo y el Albacete

El equipo coruñés viaja al Carlos Belmonte después de su victoria ante el Ceuta. Tras cuatro triunfos consecutivos en la competición, busca extender su buena dinámica en un campo que se le ha dado bien en los últimos tiempos..

En esta ocasión, el duelo ante el Albacete en el Carlos Belmonte será el sábado 28 de noviembre a las 18.30 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Albacete y el Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Albacete será transmitido en los canales de pago por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.