Albacete - Deportivo: Llamada a la quinta en una tierra próspera

El Carlos Belmonte asistió, hace un año, a la primera gran exhibición de poderío de David Mella y Yeremay Hernández, las dos promesas blanquiazules que se han convertido con rapidez en grandes estrellas. Los pequeños diablos son auténticos puñales en las bandas y, una vez más, volverán a ser la gran amenaza ofensiva para un equipo que llega líder a la cita tras 15 jornadas. Un buen termómetro para medir las aspiraciones del equipo que dirige Antonio Hidalgo. Allí donde explotó por primera vez en la categoría de plata la voracidad ofensiva coruñesa, entonces bajo las órdenes de Imanol Idiakez, el canario y el de Espasande, que volverá al once ante la baja de Luismi Cruz, buscarán su quinta victoria consecutiva. La última vez que el equipo logró tantas fue en la racha final que consagró el ascenso en Primera RFEF.

Ana Carro

Si hay un equipo que se le ha dado bien al Deportivo desde su regreso al fútbol profesional es el Albacete. Dos goleadas y diez tantos anotados han creado herida en el conjunto de Alberto González, decimotercer clasificado con 19 puntos. Queda en el pasado, pero el Belmonte está advertido sobre qué pasa si los blanquiazules tienen espacio. Es, ahora, un equipo mucho más regular, efectivo y completo que hace un curso. Aunque sostiene, como herencia, la voracidad ofensiva obtenida de los espacios y el intercambio de golpes. Le sienta bien correr al Dépor y ese será el escenario ideal para alcanzar un nuevo triunfo que permita al equipo coruñés seguir el ritmo infernal de Racing y Las Palmas, con quienes empata a puntos en lo alto de la clasificación.

El Belmonte es, además, una tierra prometida para el Deportivo, que no pierde en la casa del queso mecánico desde 1996. Es cierto que ambas escuadras no se han visto mucho las caras en las últimas tres décadas, pero desde entonces cuenta cuatro victorias y un empate. De hecho, fue precisamente ante el Albacete cuando el equipo blanquiazul logró uno de su mayor resultado histórico como visitante: 2-8 en la 1994/95.

Luismi, baja en el Deportivo

Antonio Hidalgo tendrá que hacer cambios en su once titular. Luismi Cruz es baja por una lesión muscular. En su lugar entrará David Mella, quien lleva varios meses a un nivel muy alto. Además, regresa Zakaria Eddahchouri tras haber estado enfermo. No aprovechó su tiempo sobre el campo Samuele Mulattieri, quien todavía no ha podido volver a anotar tras su primer en Butarque el día de su debut.

Lucas Noubi presenta la gran duda en el once titular. Su golpe en el hombro ante el Ceuta se quedó en eso, un golpe, y no lesión. Tras regresar paulatinamente al grupo a lo largo de la semana, el defensa belga podría ser titular en el lateral derecho. Si no está en disposición de jugar, Loureiro ocupará su posición. Por si algo falla, Hidalgo se ha llevado a Albacete a Quique Teijo, el carrilero titular del Fabril. Además, durante la semana han entrenado Samu Fernández, Damián Canedo (centrales), Iker Vidal (lateral zurdo) y Mario Nájera (mediapunta). El riojano podría entrar en su primera convocatoria este curso ante la ausencia de Luismi.

Dani Barcia podría ser otra novedad tras su buen encuentro ante el Ceuta, redondeado con una asistencia a Stoichkov que dio los tres puntos al equipo blanquiazul. Arnau Comas se había asentado en el once titular, pero tuvo que arrancar desde el banquillo por el proceso vírico que afectó a la plantilla. Uno de los dos acompañará al incombustible Miguel Loureiro, intocable tanto de central como de lateral.

En frente, un Albacete peligroso que no podrá contar con su máximo goleador, Agus Medina, centrocampista que ha sumado ya siete tantos en Liga. Sí estará Jon Morcillo, uno de los jugadores de moda en la competición. El atacante, que suena para equipos de Primera División, suma cuatro goles y tres asistencias. Higinio y Villar no llegan a tiempo.

Los posibles onces

Albacete: Liozain; Fran Gámez, Pepe Sánchez, Vallejo, Carlos Neva; Riki, Pacheco; Puertas, Morcillo; Jefte y Dani Escriche.

Deportivo: Parreño; Noubi, Loureiro, Barcia, Quagliata; Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay; Eddahchouri.