Albacete - Deportivo, este es el posible once del Dépor para jugar en el Carlos Belmonte

El Deportivo se enfrenta este sábado al Albacete en el Carlos Belmonte. Será la 16ª jornada de Segunda División, en la que el equipo de Antonio Hidalgo buscará su quinta victoria consecutiva. En una semana marcada por el regreso de Bebeto a A Coruña, el equipo blanquiazul busca dar continuidad a su gran racha y mantener el liderato de la Liga Hypermotion, al menos de manera compartida. Para el encuentro, el técnico de Canovelles tendrá que hacer, por lo menos, un cambio respecto al pasado once titular, debido a la lesión de Luismi Cruz. Podría haber más variaciones, en especial en el eje de la defensa y en el centro del ataque.

"Creo que en este tramo de Liga estamos haciendo muchísimas cosas bien. Evidentemente, tenemos margen de mejora para poder seguir evolucionando, como todos los equipos. Las victorias te dan confianza para poder trabajar con mucha más tranquilidad. La categoría te dice que cualquier equipo en esta categoría puede ganar a cualquiera. Hay una igualdad máxima. Yo creo que eso lo debemos tener en cuenta. Yo creo que el objetivo principal del año era estar peleando por los seis primeros y en eso es en lo que nos debemos centrar", analizaAntonio Hidalgo sobre la actualidad blanquiazul después de cuatro victorias consecutivas que, de ganar en el Carlos Belmonte, permitiría al Dépor seguir, como mínimo, una semana más en lo alto de la tabla.

Noubi, la gran duda en defensa

Lucas Noubi presenta la gran duda en el once titular. Su golpe en el hombro ante el Ceuta se quedó en eso, un golpe, y no lesión. Tras regresar paulatinamente al grupo a lo largo de la semana, el defensa belga podría ser titular en el lateral derecho. Si no está en disposición de jugar, Loureiro ocupará su posición. Por si algo falla, Hidalgo se ha llevado a Albacete a Quique Teijo, el carrilero titular del Fabril. Además, durante la semana han entrenado Samu Fernández, Damián Canedo, Iker Vidal y Mario Nájera. El riojano podría entrar en su primera convocatoria este curso ante la ausencia de Luismi.

Luismi, baja por lesión

Antonio Hidalgo tendrá que hacer cambios en su once titular. Luismi Cruz es baja por una lesión muscular. En su lugar entrará David Mella, quien lleva varios meses a un nivel muy alto. Además, regresa Zakaria Eddahchouri tras haber estado enfermo. No aprovechó su tiempo sobre el campo Samuele Mulattieri, quien todavía no ha podido volver a anotar tras su primer tanto en Butarque el día de su debut.

Las novedades del Albacete

El entrenador del Albacete, Alberto González, advierte a sus pupilos antes de recibir al Deportivo, un equipo que el curso pasado goleó a los manchegos en el Carlos Belmonte. «Es un gran equipo que a nivel colectivo tiene muchísimos recursos. Es difícil de analizar porque hace muchas cosas diferentes bien. Están siendo determinantes jugadores como Yeremay, Mella, Luismi... Marcan diferencias. Eso les da un plus al buen trabajo colectivo», afirma el entrenador albacetista. El técnico, además, cree que llegan con un poco de «ánimo de revancha» tras los resultados de la temporada anterior.

De cara al partido no podrá contar con Villar, Higinio y Agus, bajas por lesión. Además, el mediapunta Capi llega con «unas pequeñas molestias que no le permiten estar al 100%».

Posibles onces de Albacete y Deportivo

Albacete: Liozain; Fran Gámez, Pepe Sánchez, Vallejo, Carlos Neva; Riki, Pacheco; Puertas, Morcillo; Jefte y Dani Escriche.

Deportivo: Parreño; Noubi, Loureiro, Barcia, Quagliata; Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay; Eddahchouri.