Alberto González: "Es un gran equipo, a nivel colectivo tiene muchísimos recursos"

El entrenador del Albacete, Alberto González, advierte a sus pupilos antes de recibir al Deportivo, un equipo que el curso pasado goleó a los manchegos en el Carlos Belmonte. «Es un gran equipo que a nivel colectivo tiene muchísimos recursos", analiza sobre el conjunto que dirige Antonio Hidalgo.

Este sábado se enfrentan Albacete y Deportivo en el Belmonte. "Es difícil de analizar porque hace muchas cosas diferentes bien. Están siendo determinantes jugadores como Yeremay, Mella, Luismi... Marcan diferencias. Eso les da un plus al buen trabajo colectivo», afirma el entrenador albacetista. El técnico, además, cree que llegan con un poco de «ánimo de revancha» tras los resultados de la temporada anterior.

De cara al partido no podrá contar con Villar, Higinio y Agus, bajas por lesión. Además, el mediapunta Capi llega con «unas pequeñas molestias que no le permiten estar al 100%». Sí llegará, en cambio, Víctor Valverde: "Estuvo muy bien en pretemporada. Una pena que haya estado parado, pero está totalmente disponible y preparado para entrar de inicio".

El momento deportivo que atraviesa el Albacete

El técnico del Albacete espera que sea un gran día para su equipo: "La afición está respondiendo. Nosotros también lo estamos haciendo y debemos mantener esa buena sintonía. El equipo da y ellos responden. Estamos aquí para ganar partidos y que nuestra afición quiera ir al campo y ayudarnos".