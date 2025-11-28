El Deportivo pregunta a sus socios si quieren un cambio en el topónimo del nombre, un himno y una mascota

El Deportivo pone sobre la mesa el gran debate sobre el topónimo oficial en el nombre del club. Una discusión que viene de lejos y que afecta al topónimo, pasando de "RC Deportivo La Coruña" a "RC Deportivo da Coruña". No es el único tema que trata el club con sus aficionados a través de una encuesta que ha llegado a algunos abonados a través de correo electrónico, y en la que se aborda, además de otras cuestiones, como la identificación con la entidad o el grado de orgullo en distintas áreas, la posibilidad de crear un nuevo himno y una mascota.

Desde definir al club en tres palabras hasta el idioma en el que hablan sus seguidores. El Deportivo quiere conocer mejor a su masa social, pero más allá del grado de satisfacción u orgullo con la entidad, el equipo coruñés ha abierto uno de los grandes debates modernos que lleva años creciendo en el entorno blanquiazul: el topónimo en el nombre oficial.

Actualmente, el nombre oficial es "Real Club Deportivo La Coruña". Desde hace años, múltiples campañas han surgido con la intención de modificar el nombre. Bien por el topónimo oficial de la ciudad, o bien por añadir un "da" que, en cierto modo, cambia el propio nombre. El club, en su encuesta, pregunta a los socios si prefieren el actual o ser conocido como "Real Club Deportivo da Coruña".

¿Debería el Deportivo tener mascota? ¿Y un nuevo himno?

No es lo único que ha preguntado un Deportivo que se lanza a la actualidad, camino de su 120 aniversario, con la propuesta para sus socios sobre si consideran que debería haber una mascota. Un elemento de animación que ha dado resultado comercial en otros clubes. Cada vez es más habitual ver mascotas en los campos de fútbol.

Además, el Dépor pregunta a sus aficionados si quieren un nuevo himno, incluso qué género y en qué idioma se debería realizar.