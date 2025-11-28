Hidalgo: "En este tramo estamos haciendo muchísimas cosas bien"

Antonio Hidalgo disfruta del momento que atraviesa el Deportivo, líder igualado en 29 puntos con Las Palmas y el Racing de Santander. Este fin de semana, el Dépor buscará en Albacete su quinta victoria consecutiva: "Suena bien, ¿no? Nosotros sabemos la dificultad de que tiene, tenemos que poner muy en valor lo que estamos haciendo". De cara al duelo no podrá contar con Luismi por lesión, pero podría recuperar a Lucas Noubi para el encuentro.

No va a ser fácil. Lo tiene claro el técnico de Canovelles, que fija el objetivo en estar "entre los seis primeros" clasificados a final de temporada para jugar, como mínimo, el play off de ascenso. Aunque el Deportivo comparte liderato y eso incrementa la moral del grupo antes de visitar el Carlos Belmonte. "Tenemos margen de mejora para poder seguir evolucionando, como todos los equipos. Las victorias te dan confianza para poder trabajar con mucha más tranquilidad. La categoría te dice que cualquier equipo ganarte. Hay una igualdad máxima", expresa el entrenador blanquiazul, que cree que la visita de este sábado (18.30, DAZN) no será nada sencillo. Ningún partido lo es.

Hidalgo trata de dar "valor" a los rivales, por la dificultad que supone ganar en Segunda División, una categoría que cada jornada demuestra ser sumamente igualada: "Yo creo que hay veces que pensamos que puede ser más sencillo de lo que es y cualquier equipo está muy bien trabajado por entrenadores, con jugadores de muchísimo talento. Hay que estar atento siempre. Tienes que tener esa dosis de humildad grande porque la categoría así te lo pide". La tabla clasificatoria, no obstante, y al menos de momento, es "anecdótica".

Luismi, baja para el Albacete - Deportivo

El entrenador blanquiazul sabe que no podrá contar con Luismi para el partido. "Tiene una pequeña lesión que no es muy grave y entendemos que antes de que acabe el año vamos a poder contar con él", explica sobre la dolencia del gaditano. Lucas Noubi, además, avanza positivamente: "Parece que no va a ser tanto como creíamos. Hizo un poco de trabajo aparte y se sintió bastante bien. A partir de ahí, hoy [refiriéndose al jueves] va a evolucionar y si no nota ningún tipo de molestia, mañana intentaremos que entrene con normalidad".

En su lugar regresará David Mella al extremo tras dos jornadas en las que ha tenido que ser revulsivo: "David es un jugador de estar más abierto y más de ir al espacio. Vamos a intentar trabajar esas relaciones para que en esa posición David pueda seguir rindiendo al nivel que nos viene dando".

En frente, un Albacete que tiene "unos mecanimos muy trabajados". "Tenemos que ir viendo dónde nos interesan más nuestras ventajas, dónde podemos hacerle más daño, intentar que ellos no nos hagan. Son un equipo que te pone muchísima gente a última línea, sacando muchos centros. Sus laterales son muy profundos. Tenemos que estar atentos a esas situaciones", analiza sobre el rival.