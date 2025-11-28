Hugo Villaverde: «Cuando uno es feliz las cosas siempre van a salir mejor»

Hugo Villaverde (Caldas de Reis, 2005) ha encontrado en Sarria su mejor versión, tras unos meses en casa que le han servido para recuperar confianza y volver a disfrutar de su mejor fútbol. Este domingo, por lesión, se perderá un duelo muy especial para él: el Fabril visitará A Ribela.

¿Cómo lleva la lesión? Ya sabe lo que es pasar por una mayor.

Me llevará unas semanas hasta la vuelta de Navidad, más o menos, cuento con estar ahí a tope. Luego, es que no es ni de lejos lo que fue la lesión de cruzado. La otra vez tuve que pasar por el quirófano, también por los plazos y la duración, obviamente es mucho más y lastra más. Esto es un pequeño bache, pronto estaré ahí de vuelta.

¿Cómo había ido la temporada hasta ahora?

La verdad es que estaba muy contento. A nivel individual me estaban saliendo las cosas bastante bien. También es verdad que yo estoy muy feliz allí, en el pueblo, me han acogido muy bien, y en el vestuario hay un trato muy bueno desde el primer día. Yo me he notado con confianza cada partido, cada semana, y además los goles estaban acompañando. Hemos tenido una buena senda de resultados para ser un recién ascendido, un equipo humilde, espero poder volver al nivel al que estaba e incluso mejor.

¿Es un cambio importante pasar de Abegondo a Sarria?

Obviamente Abegondo es algo fuera de lo común, una realidad que vas a encontrar en muy pocos sitios. Todas las oportunidades, los aparatos del gimnasio, médicos, fisios... Pero yo siempre digo que esté donde esté no voy a ponerle excusas a nada. Soy yo jugando al fútbol y no miro a nada más. Esté donde esté, las condiciones que sean, siempre voy a intentar dar lo máximo.

En enero salió también cedido al Arosa, a su casa. ¿Le vino bien?

Sí, sin duda, sobre todo a nivel personal. El año anterior [23/24], ya con la lesión, fue muy duro. Como no me estaban saliendo las cosas en esa primera parte de la campaña [24/25], el volver a casa, encontrarme con mis amigos a diario, con mis padres, tener su apoyo y volver a jugar en el Arosa, que es el club en el que me formé, sin duda me ayudó mucho a recuperar la confianza, a jugar mejor. Soy de los que piensan que cuando uno es feliz las cosas siempre van a salir mucho mejor.

Hasta hace unas semanas el entrenador era Iván Carril, un ex del Dépor, ¿cómo le describiría como técnico?

Es un entrenador que tira mucho de energía, de chavales jóvenes, lo cual también me ayudó. Su plan de juego es tener siempre el balón, intentar combinar, juntar mucha gente por dentro. Ahí yo me encuentro cómodo en ese sistema y en ese plan. Se vio que yo estaba disfrutando jugando, que estaba arropado por mis compañeros. En lo futbolístico estaba muy a gusto.

Ahora está Dani Giménez.

Lo conocía de su paso como jugador. Ha llegado con mucha energía, tanto él como su segundo, Ángel, y se les ve tíos muy currantes, muy comprometidos con la idea. Más o menos también siguen la línea de juego que teníamos de querer tener el balón, sacarlo jugando, asociarse y juntar gente por dentro. Eso y su actitud, que fue muy buena desde el primer momento, les ha ayudado a integrarse muy rápido en el vestuario y seguir con la misma línea que teníamos.

Ha tenido, además, un gran acierto de cara al gol. ¿Eso anima siempre un poco más?

Sí, para mí y para todo el mundo, marcar gol es la mayor satisfacción que vas a tener en un partido. Obviamente encontrándome cómodo de cara al gol, teniendo esa soltura y confianza a la hora de finalizar. Ese nivel de confianza ha aumentado mucho y eso me ha ayudado por cómo me estaba encontrando a nivel mental y físico. Anotar siempre reconforta y da confianza.

¿Le ha sorprendido la rápida adaptación del equipo a la liga?

Sinceramente, desde que llegué y vi el grupo que teníamos, y lo unido que está el vestuario, no me ha sorprendido porque tenemos jugadores muy buenos para la categoría. Creo que formamos un gran equipo, muy compensado, y con mucho fondo de armario, que muchas veces nos ayuda a sacar resultados.

¿Cómo valora el paso a un vestuario que ya no es de cantera?

Está claro que hay un cambio bastante grande, pero creo que sin duda es positivo porque a mí me gusta apoyarme también en los veteranos, en los que tienen más experiencia para que me ayuden a mejorar como futbolista.

El domingo les toca el Fabril. ¿Cómo lo ve? ¿Podrán quitarle la pelota?

Sigo todos los partidos, tengo muchos amigos, y me alegro de todo lo bueno que les pase. Sé que este año va a estar ahí arriba peleando por ascender. Es buen equipo, pero estoy seguro de que vamos a querer tener el balón y no vamos a renunciar a nuestra idea, nuestra forma de jugar, porque al final todos los puntos que tenemos han ido gracias a eso. El punto clave que tenemos a favor es que jugamos en casa, y estamos acostumbrados. Tenemos el campo pillado. Al Fabril le va a costar adaptarse, también a las dimensiones. A ver el domingo quién consigue tener más el balón y ganar el partido.