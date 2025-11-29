En Directo
Albacete - Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 16ª jornada de Segunda División
El Dépor llega al partido con las bajas de Ximo Navarro, Bachmann, Sergio Escudero y Luismi Cruz. Noubi es duda
Llegada de ayer del Deportivo a Albacete
