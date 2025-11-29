Dani Barcia: «Cada uno debe aceptar su rol»

Dani Barcia jugaba por segunda semana consecutiva y le tocaba descansar a un Lucas Noubi que no tiene una lesión grave en el hombro, pero sí la zona dolorida. El central canterano confesaba estar «muy contento porque son partidos bonitos para jugar». «Llevamos cinco partidos ganando y está muy bien en esta categoría. Hay que seguir trabajando para conseguir los tres puntos la semana que viene. Otra portería a cero, además. Tenemos que seguir en esta dinámica. Creo que estuvimos bien con balón, cómodos. Al principio costó en defensa, pero dominamos todas las facetas del juego», apuntaba un futbolista que se animó a contar cuáles eran algunas de las canciones que suenan en el vestuario tras cada victoria.

Los triunfos son el mejor bálsamo, a pesar de que el zurdo estaba llamado a ser indiscutible esta campaña y le está costando jugar. Él lo lleva de la mejor manera posible: «Yo estoy siempre trabajando como debo hacer. Si juego o no, no pasa nada; cada uno debe aceptar su rol. Si el mister no me pone, no pasa nada».

Barcia no fue uno de los implicados en la jugada del penalti que posteriormente corrigió el VAR, pero respiró aliviado: «Menos mal que entró, no pude ver la jugada porque me tapaba un jugador del Albacete».