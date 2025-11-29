Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Barcia se suma al grupo de apercibidos en la zaga del Dépor

Comas y Loureiro, en la misma situación

Dani Barcia vio la amarilla en una jugada que pudo haber supuesto el empate para el Albacete ante el Dépor. Loureiro y Parreño evitaron males mayores, pero él se llevó la amonestación, que es la cuarta y lo incorpora al grupo de apercibidos en la zaga, junto a Comas y Loureiro. Las lesiones y las futuras sanciones condicionarán las decisiones de Hidalgo.

