Dani Barcia se suma al grupo de apercibidos en la zaga del Dépor
Comas y Loureiro, en la misma situación
Dani Barcia vio la amarilla en una jugada que pudo haber supuesto el empate para el Albacete ante el Dépor. Loureiro y Parreño evitaron males mayores, pero él se llevó la amonestación, que es la cuarta y lo incorpora al grupo de apercibidos en la zaga, junto a Comas y Loureiro. Las lesiones y las futuras sanciones condicionarán las decisiones de Hidalgo.
