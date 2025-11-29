Dani Barcia se suma al grupo de apercibidos en la zaga del Dépor

Dani Barcia vio la amarilla en una jugada que pudo haber supuesto el empate para el Albacete ante el Dépor. Loureiro y Parreño evitaron males mayores, pero él se llevó la amonestación, que es la cuarta y lo incorpora al grupo de apercibidos en la zaga, junto a Comas y Loureiro. Las lesiones y las futuras sanciones condicionarán las decisiones de Hidalgo.