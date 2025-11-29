El Fabril activa el modo visitante para buscar estabilidad y goles

El Fabril, segundo clasificado de la competición, visita este domingo (17.00, TVG web) a la Sarriana en un duelo en el que los pupilos de Manuel Pablo buscarán reencontrarse con la victoria para no dejar escapar a la Gimnástica, actual líder del grupo I de Segunda RFEF con cuatro puntos de diferencia. Tras un solo triunfo en las últimas seis jornadas, y con varias bajas importantes como Noé Carrillo o Mané, A Ribela aguarda a un filial blanquiazul que viene de rendir bien, pero lleva arias semanas con la pólvora mojada.

La goleada por 0-5 ante el Sámano sirvió para cambiar una mala dinámica de juego y resultados. Lleva ya varias jornadas creciendo el Fabril, volviendo a encontrarse con esa versión arrolladora de las primeras jornadas que permitió al equipo de Manuel Pablo abrir una buena brecha. Los datos, sin embargo, dicen que al filial le está costando ver portería. De las últimas seis jornadas, el cuadro blanquiazul se ha quedado en cuatro sin marcar.

Ante la baja de Noé Carrillo, ese centrocampista que acerca con precisión al equipo al área, crecen en importancia las figuras de Bil Nsongo y Mario Nájera, los máximos anotadores del filial con ocho y seis dianas respectivamente. Sin Mané, ha entrado en la banda derecha Domínguez, mientras que en la izquierda, Manuel Pablo necesita un paso al frente de Fabi Urzain, menos decisivo que en el inicio del campeonato. Manu Ferreiro, que poco a poco va ganando minutos, aguarda su turno, aunque no es ni el rival ni el contexto propicio (un campo estrecho y pequeño) para que empiece desde el inicio tras su larga lesión.

Quique Teijo y Samu Fernández viajaron con el primer equipo a Albacete. La expedición blanquiazul estará de vuelta de madrugada, por lo que podrían llegar a entrar en la convocatoria, aunque su tiempo de descanso será menor, pues el Dépor viajará en autobús.

El conjunto de Manuel Pablo se aferra a su versión visitante , con la que ha logrado, en el mismo número de partidos, más puntos que en Abegondo. 13 a 10. Además, el Fabril, que fuera de casa puede tener más espacios y como local los rivales se le encierran más, es el equipo que más rédito está sacando de jugar a domicilio. Suma, en seis jornadas, más puntos que cualquier otro equipo, ha marcado más goles (15) y es el segundo visitante que menos ha encajado (4), solo superado en esta cifra por el Marino de Luanco (3).

En frente estará la Sarriana, uno de los equipos revelación del campeonato que, además, ha cambiado de técnico. Comenzó con Iván Carril, excapitán de la cantera blanquiazul. Desde hace dos jornadas, dirige el equipo Dani Giménez, quien fuera guardameta de la primera plantilla. Los de A Ribela suman 14 puntos, tres por encima de la promoción de descenso. Giménez no podrá contar con Hugo Villaverde, cedido por el Fabril y lesionado.