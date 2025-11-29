Hidalgo: «Supimos gestionar mejor el balón que otros días, especialmente al final»

Antonio Hidalgo apareció sereno en la sala de prensa, mientras disfrutaba de la quinta victoria seguida. No negaba las dificultades en el encuentro, que cree que forman parte del proceso: «Veníamos a un campo complicado, un equipo que llevaba varias seguidas. Las dificultades las hay en todos los campos, hay momentos en los que te estresan. Supimos gestionar mejor el balón que otros días, especialmente en esos minutos. Fue un buen partido en líneas generales, aunque es difícil no ganar sin sufrimiento en esta categoría. Hay que darle valor», relataba, mientras comentaba de manera escueta la jugada del penalti señalado y corregido desde la sala VOR: «Hasta que lo volvió a ver y lo revisó... Pues hasta que no pita estás en duda»

El entrenador de Canovelles no ocultó que al equipo tampoco le sobra defender en su área para luego poder cerrar el partido con espacios, como ocurrió en el tanto de Eddahchouri y como ha sucedido en otros partidos de esta temporada fuera de casa: «Son situaciones en las que vemos qué es lo que nos interesa más, las posiciones de nuestros jugadores para defender mejor. Además, tenemos mucho talento. Cuando nos pusimos por delante, supimos sufrir y hoy sentenciamos el partido y el otro día no pudimos hacerlo con el mano a mano. Estoy contento con el trabajo de los jugadores», reconoció el entrenador.

Hidalgo sorprendió con algunas decisiones en su once, sobre todo con la entrada de Charlie Patiño por Diego Villares. Las razones no fueron puramente técnicas, porque el capitán no estaba en el día de ayer en las mejores condiciones: «Villares se levantó mal. Teníamos que decidir en qué momento del partido le aprovechábamos. Pasó lo mismo con Stoichkov, al que se le ha visto poco arriba, pero elegimos tener a Zaka para el final del encuentro después de lo que había pasado la semana pasada. Creíamos que era cuando más nos podía dar. Elegimos el final. Estamos contentos por sumar de tres» .

A pesar de estas motivaciones, elogió el desempeño y las condiciones de un futbolista como Charlie Patiño, joven y con mucho potencial: «Es un chico que tiene un talento con el balón que nos ayudó mucho en el partido a dar pausa, a ponernos en campo contrario. Cuando le llega a él, se limpia la jugada. Con la juventud te puedes desesperar si la oportunidad no acaba de llegar, pero hoy la tuvo. Estoy contento por él porque hizo un gran partido».

La inercia ganadora del Deportivo es innegable y, más allá de gustos y otras consideraciones, el técnico invita a disfrutar el momento y la racha: «Es importantísimo. Hay que darle valor a lo que hacemos. Da igual cuando sumemos los puntos. Estamos más cerca del objetivo. Hay muchas situaciones que se pueden dar. Estoy contento por los chavales porque están creyendo en la idea. Es esta una liga muy competitiva».