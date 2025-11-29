José Ángel: «Estamos cómodos con la idea, creemos en lo que hacemos»

José Ángel se ha afianzado en el once titular, esta vez junto a Charlie Patiño, después de meses de ostracismo por una operación para solucionar sus problemas de pubalgia. El sevillano estaba «contento por sumar de tres en tres y seguir con la buena racha», pero iba más allá: «Estamos cómodos con la idea y creemos en lo que hacemos. Hay que celebrar porque ya pasamos por una racha negativa; ahora a pensar en el próximo partido en casa. Estamos convencidos de lo que hacemos. Orgullosos de lo que buscamos, creemos en la idea del míster. Todos los jugadores aportamos nuestro grano de arena para que el equipo esté de esta manera».

El pivote explicó la jugada del penalti señalado y luego corregido por el VAR: «En ningún momento meto el pie. El jugador del Albacete se pone delante para que yo pique, pero yo me pongo detrás y en ningún momento meto el pie y ni lo toco. Estaba convencido de que no era penalti. Los compañeros podían estar algo más más nerviosos que yo, tampoco no me importaba que tardasen con el VAR, porque se pitó lo que realmente era», razonó el ex del Tenerife.