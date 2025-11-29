El Juvenil A empata en casa y el Juvenil B cae en el miniderbi
El Juvenil A del Deportivo empató. Esta vez ante el Sporting, tras un igualado encuentro que se definió desde los once metros: 1-1. El cuadro local no pudo recortar distancias con los asturianos, que comandan la liga. El Juvenil B del Dépor perdió por 2-1 en A Madroa ante el Celta juvenil B, líder destacado.
