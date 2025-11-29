El momentazo de Barcia cantando tras la victoria del Dépor: "Oh vai no cavalinho"

La victoria del Deportivo ante el Albacete dejó muchas imágenes destacadas, pero pocas como el momentazo de Dani Barcia en zona mixta, animándose a cantar una de las canciones que sonó en el vestuario tras el triunfo. Al principio, el zaguero, no se atrevió, pero terminó lanzándose con Cavalinho, de Pedro Sampaio. "Oh vai no cavalinho. Vai, vai, oh, vai", cantó el zaguero, feliz por el triunfo, antes de un largo viaje por carretera de vuelta hasta A Coruña.

Felicidad en el Deportivo, líder en solitario con 32 puntos. El cuadro blanquiazul venció en su visita al Carlos Belmonte, y el equipo lo celebró como es habitual. "La primera es la del mambo, que ha ido bien estas temporadas", comentó con gracia José Ángel tras el duelo. No se acordaba del nombre Dani Barcia, quien se atrevió, con complicidad ante los periodistas desplazados, a cantar una de las que sonó tras el triunfo.

El zaguero dejó en zona mixta uno de los momentos más divertidos del curso, lanzándose a cantar.