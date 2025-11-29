Las notas individuales del Deportivo ante el Albacete: Parreño, Soriano y Stoichkov lideran la victoria en el Carlos Belmonte

El Deportivo venció por 0-2 ante el Albacete y consolida su liderato tras lograr cinco victorias consecutivas. Un triunfo importantísimo que obliga a sus perseguidores a ganar el domingo. Lo disfrutó y lo sufrió Antonio Hidalgo, quien apostó por Stoichkov en el once titular y le salió bien. El andaluz fue uno de los mejores, junto a Mario Soriano o Germán Parreño, el MVP de la tarde.

Las notas individuales del partido:

Germán Parreño (7): El mejor. El guardameta ilicitano fue clave bajo palos para mantener la portería a cero por sexta jornada esta temporada. Salvó el primero nada más arrancar con una parada de posicionamiento; voló para evitar el 1-0 de Meléndez, y volvió a ser clave ante Valverde en la segunda parte. Además, estuvo perfecto con el balón en los pies, arriesgando incluso más de la cuenta por momentos, pero convirtiéndose en el primer iniciador de los ataques y conectando en ocasiones con la medular.

Miguel Loureiro (6): Imperial en defensa.Secó a Morcillo, que llegaba en racha. Volvió al lateral derecho sin Noubi.

Arnau Comas (6): Sólido atrás, contundente ante el juego directo del Albacete, pero poco atrevido con la pelota.

Dani Barcia (5): Tuvo varios errores de concentración que condicionaron su actuación individual.

Quagliata (6): Siempre suma en ataque gracias a su excelente despliegue físico.

José Ángel (5): El ritmo, como en Córdoba, le pasó factura durante algunos momentos, en especial ante la presión rival.

Charlie Patiño (6): Seguridad en el pase y calidad en largo. Tuvo tres pérdidas importantes de espaldas que debe pulir.

Mella (6): En un día en el que destacó por su trabajo, se inventó la jugada del primer gol con mucha calidad.

Mario Soriano (7): Aportó la magia para desatascar un partido muy difícil y espeso. Su asistencia es medio gol y vale una victoria.

Yeremay (6): Encimado en todo momento, no pudo brillar, y aun así dejó una asistencia más para sus estadísticas.

Stoichkov (7): Refrendó la apuesta de Hidalgo con un gol. Tocó poco el balón, pero empieza a brillar en el equipo.

El banquillo del Deportivo

Villares (5): Se adaptó bien al ritmo del partido.

Gragera (5): Aportó tranquilidad, por momentos, en exceso.

Eddahchouri (7): Tocó un balón y lo mandó a la red. No se le puede pedir más a un delantero. Siempre es un gran revulsivo.

Rubén López (-): Insuficiente tiempo efectivo sobre el campo.

Herrera (-): Tampoco entró en juego.