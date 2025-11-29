LaLiga Hypermotion
Así queda la clasificación de Segunda División: El Dépor lidera en solitario y marca el ritmo
El equipo blanquiazul suma 32 puntos
La victoria del Deportivo en el Carlos Belmonte afianza al equipo de Antonio Hidalgo en lo alto de la tabla. Anoche durmió, tras dos semanas compartiendo liderato, como primer clasificado en solitario, con tres puntos de ventaja sobre Racing de Santander, Almería y Las Palmas. El conjunto andaluz ya disputó y empató su partido el sábado ante el Huesca (0-0) en una semana en la que, tras caer con el Ceuta, ha perdido la ventaja que tenía.
Santanderinos y canarios deberán jugar este domingo. Los primeros, ante el Eibar a las 16.15 en El Sardinero; mientras que los amarillos visitan a las 21.00 al Castellón para cerrar la jornada. Por debajo, hay brecha, tras el triunfo del Ceuta (1-0) ante el Burgos el equipo norteño se descuelga de la carrera temporalmente (tiene 15 puntos) y los ceutís se colocan sextos con 24.
La zona de descenso de Segunda División
Por abajo, el Granada dio la sorpresa al vencer en el campo de la Cultural Leonesa por 0-1. Sale del descenso y avanza directamente hasta la decimotercera posición con 19 puntos, uno por encima de la zona roja.
