Stoichkov siempre llega por sorpresa

Apareció en verano por Abegondo, cuando nadie lo esperaba. Fue el delantero de Hidalgo en Albacete y ha presentado su candidatura al puesto, cuando casi ni aparecía en las cuentas. Stoichkov siempre ha sido un futbolista omnipresente en casi todos los proyectos que ha integrado en Segunda, pero esa condición de jugador franquicia se ha diluido en A Coruña después de unos meses grises en Granada. Circunstancias de la vida que posibilitaron que accediese a un futbolista, en teoría, fuera de mercado. Un segundo plano que le está sirviendo al gaditano para irse rehabilitando. A su ritmo, lejos de los focos, sin excesivas presiones. Hay tanta dinamita en el vestuario de Abegondo que no hace falta detonarla toda a la vez. Y si el Dépor es capaz de recuperar parte de su mejor versión, el ascenso estará más cerca de Riazor.

El 9 que Hidalgo proyecta en Stoichkov para el Deportivo no es un ariete canónico que domina el área, que es referencia, pero en el Carlos Belmonte demostró una gran capacidad para asociarse, para dar continuidad a la segunda línea de demonios del Dépor... Y eso en el Dépor es oro. Y encima no falló ante Mariño. Una ocasión clara, un gol. No es Eddahchouri no es Mulattieri ni siquiera es Antoñito Cordero, ese ariete que pretende el equipo coruñés para el mes de enero, pero es indudable que mostró ciertas cualidades más apreciables para el engranaje blanquiazul.

Esta candidatura y esa decisión de apostar por él (influyó también el estado físico del holandés) deja en evidencia que, por más que Eddahchouri pelee por el pichichi y Mulattieri supiese dar continuidad en algunos momentos, ninguno de los dos es pleno para él. Y, claro, ahí estaba Stoichkov, sin que muchos hubiesen reparado en él. Ya lleva 78 goles en Segunda, pocos los lucen.