1-1 | El Fabril se salva con polémica y un Manu Ferreiro crucial

El Fabril sacó un punto en su visita a la Sarriana (1-1) después de un primer tiempo espeso y una segunda mitad salvada con un polémico penalti sobre Nájera que transformó Bil Nsongo. El filial sigue apagado de cara a portería y cae a la tercera plaza con 24 puntos.

Al equipo de Manuel Pablo le costó toda una parte hacerse a A Ribela. Los blanquiazules estuvieron muy espesos en su circulación y el equipo local golpeó primero, en una de las pocas ocasiones hasta el momento. La jugada de los locales fue fantástica. Tras un balón largo de Maycon hacia Millán, Berardozzi percutió por la banda izquierda y puso un centro raso que los atacantes locales no remataron, dejando pasar el esférico hacia la llegada de Freire, que finalizó con precisión una acción de tiralíneas.

El filial blanquiazul, hasta entonces, apenas había generado un par de remates de David Domínguez, el más activo durante la primera hora de juego junto. Al filo del descanso, Nájera probó con un potente golpeo de lejos que interceptó Embadje tras una gran parada. Poco después, Pablo García sacó un centro raso que el guardameta dejó suelto en el interior del área, pero un defensor tapó el posterior intento de Bil Nsongo.

Manu Ferreiro mejoró la segunda parte del Fabril

La entrada de Manu Ferreiro revolucionó el encuentro. Manuel Pablo metió al talentoso mediapunta tras el descanso en lugar de un Garrido amonestado. El 23, jugador nacido en 2006, le dio ritmo e intención, y encontró en Nájera, Domínguez y Bil sus socios para intentar remontar el duelo. El Fabril mejoró y se adueñó del partido. Se quedó cerca de empatar con un remate de Domínguez al palo; y, de nuevo, a la hora de juego, con el 14 como protagonista tras una llegada por la izquierda que sacó Iago Parga cuando ya se cantaba el 1-1.

El empate llegó en un polémico penalti de Piay sobre Nájera. El deportivista golpeó al jugador de la Sarriana en un balón dividido, pero el colegiado Gómez Lameiro se equivocó. Sin VAR, las airadas protestas de Dani Giménez solo derivaron en la expulsión del técnico local. Y Bil, desde los once metros, convirtió la superioridad visitante del segundo tiempo en un 1-1 controvertido por la pena máxima señalizada. No le dio tiempo a más a un Fabril con la pólvora mojada que acaba la jornada tercero, a cuatro del líder.